Maltempo a Reggio Calabria, temporale in Aspromonte: 60mm di pioggia in collina [DATI e DETTAGLI]

12 Settembre 2020 19:05

Maltempo, temporale in Aspromonte: 60mm di pioggia in collina, a Reggio Calabria è pieno autunno all’improvviso

Sabato di maltempo a Reggio Calabria dove nel pomeriggio di oggi un violento temporale ha oscurato il sole intorno alle 14:30 proprio nel giorno dell’inizio della festa patronale fortemente condizionata dalle norme anti-Covid. Subito dopo sulle colline della città si è scatenata una vera e propria tempesta. Da segnalare 60mm di pioggia a Santa Domenica, 44mm a Sant’Alessio in Aspromonte, 41mm a Cardeto, 29mm a Rumia, 16mm a Scilla, 15mm a Rosario Valanidi. Nel centro cittadino la temperatura è crollata a +21°C in pieno giorno, in collina abbiamo +16°C a Sant’Alessio in Aspromonte, +15°C a Santa Domenica, +13°C a Cardeto, +12°C a Rumia. Il maltempo sta interessando anche altre zone della Calabria con temporali in Sila e sul promontorio del Poro.