Luca Marfè a Reggio Calabria per sostenere Angela Marcianò: “risolleveremo questa città lavorando tra la gente e con la gente” [FOTO]

13 Settembre 2020 22:06

Reggio Calabria, stasera al Lido Comunale un evento di grande rilevanza culturale con il noto giornalista Luca Manfrè autore del libro “Yes we Trump” organizzato dalle liste civiche che sostengono Angela Marcianò a Sindaco della città calabrese dello Stretto

Un altro incontro di alto profilo nazionale per la campagna elettorale di Angela Marcianò, in corsa per le elezioni amministrative di Reggio Calabria: stasera nella splendida cornice del “Bahianaca”, nei locali antistanti la Torre Nervi del Lido Comunale, ha ospitato il noto giornalista napoletano Luca Marfè, esperto di politica, collaboratore de “il Mattino” e di “Vanity Fair”, in un evento organizzato da Lucia De Benedetto, professionista reggina candidata nella lista civica “Per Reggio Città Metropolitana” a sostegno della candidatura di Angela Marcianò.

Nell’incontro si è parlato molto degli Stati Uniti d’America, partendo dal libro “Yes, We Trump” scritto da Manfrè che ha parlato dell’attuale Presidente americano come un “fenomeno di rottura tra politica tradizionale e popolo, che testimonia la rinnovata necessità che popolo e politica si parlino, rimangano sempre a contatto. In Italia arriva una gigantesca caricatura di un fenomeno storico colossale, uno che sulla politica e sulla comunicazione ha fatto numeri incredibili e che andrebbe studiato e approfondito oltre la faccia della medaglia ipercritica che trapela da giornali come CNN e New York Times. Il mio libro vuole accendere il riflettore sull’altra faccia della medaglia, l’altra metà dell’America assai poco conosciute alle nostre latitudini, fatta di persone che non sono impazzite nel corso della notte votando un clown, è una semplificazione di chi vuole scrollarsi di dosso le responsabilità del proprio fallimento. Invece queste persone hanno le loro ragioni e io mi auguro che il mio libro accenda la curiosità in questi termini, con un focus su quella metà di america e sulle motivazioni che le hanno portate a votare proprio per Trump“.

Nel corso dell’evento è intervenuta più volte anche Angela Marcianò. In apertura, ha rivendicato le “radici della nostra cultura millenaria, di cui siamo orgogliosi. Stasera siamo entrati qui, in questa cornice straordinaria ma all’ingresso mi sono vergognata, da reggina, per quello che hai dovuto vedere” ha detto rivolta al giornalista ospite dell’evento. “Il nostro primo obiettivo è rendere Reggio una città vivibile, ripristinare servizi pubblici essenziali che non ci sono e poi rilanciarla nel panorama nazionale e internazionale perchè ha una straordinaria bellezza sconosciuta anche ai reggini stessi, ma non per colpa loro bensì a causa delle politiche miopi che si sono susseguite e che non hanno mai saputo esaltare il bello del nostro territorio. Lo faremo lavorando tra la gente e con la gente, senza chiuderci nel palazzo, ascoltando le esigenze di tutti e condividendo con i nostri concittadini il nostro operato“.

In questo link è possibile seguire tutto l’evento ascoltanto e osservando integralmente l’incontro.