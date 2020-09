Klaus Davi dorme in tenda ad Arghillà: “da quando sono a Reggio vivo ad Archi, da Sindaco le periferie saranno la mia priorità” [FOTO e VIDEO INTERVISTA]

15 Settembre 2020 21:58

Comunali a Reggio Calabria, Klaus Davi questa notte dormirà in tenda ad Arghillà

Il candidato a sindaco di Reggio Calabria, Klaus Davi, ha deciso di trascorrere in tenda nelle periferie della città, le ultime 4 notti della campagna elettorale. Davi infatti questa notte pernotterà ad Arghillà insieme ad alcuni candidati della sua lista nell’apposita tenda allestita per l’occasione. Il candidato è già arrivato in serata nel quartiere della periferia nord di Reggio Calabria, dove sta incontrando i residenti che gli stanno sottoponendo la gravità delle problematiche del territorio locale.