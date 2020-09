Reggio Calabria: iniziano i festeggiamenti patronali a Calanna in onore della Madonna del Rosario

19 Settembre 2020 19:05

La chiesa Madre di Calanna unisce tanta gente anche se ancora non è ritornata nello Splendido Sacro Tempio: da stasera il popolo del comune si stringe con immutato fervore all’Augusta Patrona Maria Ss.ma del Rosario per l’inizio della tradizionale Quindicina con la recita del Santissimo Rosario alle ore 18 ,a cui seguira’ la Celebrazione Eucaristica. La Sacra effige si trova all’interno del Teatro Vareschi ed ancora una volta troneggia sotto un sontuoso baldacchino realizzato dall’artista Federico Catalano.Padre John Leula arciprete di Calanna,inizia la quindicina con la partecipazione dei fedeli nella massima osservanza delle norme Anti Covid. Nei prossimi giorni saranno resi noti orari delle Sante Messe. Domenica 20 settembre alle ore 17.30 sarà officiata una Santa Messa organizzata dall’Associazione Libera. Nonostante il periodo particolare con restrizioni per manifestazioni pubbliche, i festeggiamenti religiosi ritornano a unire la popolazione di Calanna nella devozione dell’Augusta Patrona Matia Ss.ma del Rosario.