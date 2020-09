Elezioni Reggio Calabria, tutti i DATI sull’affluenza alle urne alle 19: scarto importante tra Referendum e Comunali

20 Settembre 2020 19:25

Elezioni Reggio Calabria, tutti i dati sull’affluenza alle urne per le comunali e il referendum

E’ del 33,73% l’affluenza alle urne per le elezioni comunali di Reggio Calabria alle ore 19:00: il calo rispetto al 50,30% dello stesso orario del 2014 non è di per sè particolarmente indicativo, perchè 6 anni fa si votava soltanto di domenica mentre stavolta i seggi sono aperti anche domani, Lunedì 21 Settembre, dalle 7:00 alle 15:00. Complessivamente, fino alle ore 19:00 sono 49.604 gli elettori reggini che sono andati al voto sui 147.063 aventi diritto.

Da segnalare che sempre nel comune di Reggio Calabria, l’affluenza alle urne per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero di parlamentari è stata, alla stessa ora, del 35,81%. Significa che i reggini che hanno votato per il referendum sono stati fino alle 19:00 52.663: ben 3.059 votanti si sono recati alle urne soltanto per il referendum e hanno deciso di astenersi dalle comunali senza ritirare neanche la scheda. La forza dell’anti-politica.

In Provincia spicca il 38,71% di affluenza alle comunali di Taurianova, dove invece a differenza di Reggio la situazione è invertita: sono di più i cittadini che hanno votato per le comunali rispetto a quelli – il 37,09% – che hanno votato per il referendum.

Rispetto a Reggio, l’affluenza alle urne per le elezioni comunali è più alta anche a Crotone (38,18%) e Matera (37,74%).