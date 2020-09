Elezioni Reggio Calabria, l’affluenza alle urne alle 23: quei 4.470 votanti del referendum che hanno detto “no, non la voglio” per la scheda delle comunali, un campanello d’allarme che fa riflettere [DATI]

20 Settembre 2020 23:36

Elezioni Reggio Calabria, tutti i dati sull’affluenza alle urne parziali aggiornati alle ore 23:00 per il referendum costituzionale e le comunali

E’ del 49,47% l’affluenza alle urne aggiornata alle ore 23:00 nel Comune di Reggio Calabria per le elezioni comunali. Un dato che possiamo considerare più o meno in linea con quello precedente, quando sei anni fa alle Amministrative dell’autunno 2014 l’affluenza definitiva alla domenica sera fu del 64,93%, ma era suonato il gong finale delle votazioni. I seggi – stavolta – rimarranno aperti anche domani, Lunedì 21 Settembre, dalle 7:00 alle 15:00, ed è quindi probabile che l’affluenza alle urne complessiva supererà quella di sei anni fa, anche se di poco.

Complessivamente, fino alle ore 23:00 sono 72.752 gli elettori reggini che sono andati al voto per le comunali sui 147.063 aventi diritto. Balza subito agli occhi, però, il dato sensibilmente più alto dell’affluenza alle urne per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari: 52,51%, pari a 77.222 elettori. Ben 4.470 cittadini reggini, quindi, sono andati a votare per il referendum ma hanno rifiutato la scheda per le elezioni comunali, preferendo l’astensione. Un numero così elevato che, a meno di clamorose inversioni di tendenza, domani crescerà ulteriormente e – a prescindere dall’esito delle elezioni – merita importanti risposte da tutta la classe politica locale.