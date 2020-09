19 Settembre 2020 18:30

Coronavirus, Sileri: “è un ritorno alla normalità andare a votare. Domani e dopodomani si vota e si vota in sicurezza”

“E’ un ritorno alla normalità andare a votare. Domani e dopodomani si vota e si vota in sicurezza: i protocolli eviteranno gli assembramenti, ci sono percorsi di entrata e uscita, gel disinfettante all’esterno e all’interno, la matita verrà disinfettata“. E’ quanto ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri rispondendo a una domanda dei cronisti a margine di un evento a Bologna. “Questa è la nostra normalità: finché il virus non deciderà, per conto suo, di modificarsi in una forma favorevole per il genere umano o finché non avremo il vaccino – conclude – dovremo fare i conti con questa nuova normalità”.