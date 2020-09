Coronavirus: a Sant’Anna di Seminara effettuati i tamponi per tutti coloro entrati in contatto con i positivi

19 Settembre 2020 16:24

Coronavirus: l’ASP di Taurianova stamattina ha iniziato ad effettuare i tamponi a Sant’Anna di Seminara in funzione dei contatti segnalati dagli stessi positivi

“L’ASP di Taurianova stamattina ha iniziato ad effettuare i tamponi a Sant’Anna in funzione dei contatti segnalati dagli stessi positivi, comunque, ancora suscettibili di integrazione”, è quanto c’è scritto sul profilo facebook ufficiale del comune di Seminara. “In seguito – prosegue- verranno estesi ai contatti rintracciati dall’Amministrazione ed, infine, in funzione degli esiti, i tamponi includeranno i contatti secondari. Intanto tutti devono attenersi scrupolosamente all’ordinanza sindacale e alla massima prudenza, uscire solo per assoluta necessità e urgenza. Dimostriamo di essere maturi, l’unico modo sicuro per sapere se si è stati a contatto con positivi è installare tutti l’app Immuni sul proprio telefono. Fatelo”.