Comunali Reggio Calabria: Klaus Davi va in piazza de Nava e si blocca nuovamente il traffico [FOTO]

15 Settembre 2020 15:50

Comunali Reggio Calabria, dopo il lungomare si ripete la scena anche a Piazza de Nava

Dopo l’episodio del lungomare in cui settimana scorsa gli automobilisti si erano quasi tamponati per ricevere il facsimile che Klaus Davi stava distribuendo per le elezioni, ieri la stessa scena si è verificata in Piazza de Nava: automobilisti e motociclisti che, una volta riconosciuto il candidato sindaco, hanno inchiodato o accostato il loro mezzo per ritirare il fascmisile o il santino. Tra le 18 e le 20 scene di traffico in tilt, gente che si fermava per chiedere informazioni. A poche ore dal voto, un segnale incoraggiante per Klaus Davi che non esita a volantinare in tutta la citta per raccogliere consensi tra reggine e reggini.