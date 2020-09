Comunali Reggio Calabria, Gelmini a piazza Castello: “la città merita un buon governo di centrodestra”

14 Settembre 2020 19:03

Comunali Reggio Calabria: le parole di Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, a Reggio Calabria per una manifestazione elettorale organizzata dal movimento azzurro a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Minicuci

“Sono qui oggi con Jole Santelli, con Francesco Cannizzaro e con Maria Tripodi per sostenere il candidato sindaco Nino Minicucci, un uomo che viene dalla trincea del lavoro, dalla pubblica amministrazione, e che oggi mette la sua esperienza al servizio della città”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, arrivando a Reggio Calabria per una manifestazione elettorale organizzata dal movimento azzurro a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Minicuci.“Una città che ha bisogno di un cambio di passo, una città che soffre anche dal punto di vista delle infrastrutture. Forza Italia con un’iniziativa parlamentare targata Cannizzaro-Occhiuto-Santelli ha portato 25 milioni di euro per l’aeroporto, da sempre ignorato dalla sinistra. Abbiamo un ottimo candidato sindaco, anche a Reggio Calabria si può affermare il buon governo azzurro come avvenuto con la regione Calabria, con Jole Santelli presidente”.