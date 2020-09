Elezioni Comunali Reggio Calabria: Vox Italia e Angela Marcianò incontrano i giovani [FOTO]

17 Settembre 2020 09:02

Elezioni Comunali Reggio Calabria: folta la presenza giovanile, l´incontro si è svolto in tono informale, dopo una breve presentazione si è dato voce ai partecipanti per sentire direttamente quali sono le percezioni della politica

Nell’incantevole cornice della terrazza dell’Hotel Torrione il responsabile giovani del Circolo Vox Italia Reggio Calabria, Alfredo Pignolo ha organizzato un aperitivo per fare incontrare i giovani e la politica, presenti il Coordinatore regionale Vox Italia Giuseppe Modafferi, il Presidente del circolo reggino Francesco D´Agostino, il Responsabile economico del circolo reggino Antonello Catanese, il coordinatore regionale ed il vice presidente nazionale del movimento politico Siamo, il candidato a sindaco Angela Marcianò.

Folta la presenza giovanile, l´incontro si è svolto in tono informale, dopo una breve presentazione si è dato voce ai partecipanti per sentire direttamente quali sono le percezioni della politica e quali sono le problematiche che loro ritengono più stringenti. I punti rilevanti emersi sono:

1) Politica a vari livelli lontana dal mondo reale e dalle problematiche giovanili, scuola, università lavoro,

2) Piaga maggiore della cittá la scarsa occupazione o la sottoccupazione, fenomeni che danno vita alla costante e dolorosa emigrazione,

3) La cittá ha una naturale vocazione turistica ma non si intravedono azioni o piani coordinati per sfruttare tale naturale propensione,

4) Per le iniziative imprenditoriali giovanili non esiste alcuna informativa o supporto per indirizzare o facilitare i complessi processi burocratici,

5) La politica non dialoga con il mondo giovanile, né ne facilita l’avvicinamento nelle possibili forme di associazioni o di partito.

Conclude la serata il candidato a sindaco Angela Marcianò sottolineando l´importanza che i giovini partecipino direttamente al confronto politico, sia in termini di idee, di progetti di proposte e azioni. Esiste una carenza occupazionale in tutti settori, dal Comune dove è sottodimesionato di 800 persone ad altri settori dove andrebbero riavviati gli investimenti e snellita la burocrazia. C´è bisogno di aria

nuova in politica per poter dare avvio al processo di rinascita della città. Ha sottolineato la vocazione turistica della città nelle sue varie forme, culturale, agricolo, nautico, gastronomico, ecc. e l´importanza di investire in tale settore coinvolgendo i professionisti e prevedendo un Assessorato al Turismo che oggi manca.