Gasparri esalta Minicuci: “inaccettabile il declino di Reggio con Falcomatà, noi l’abbiamo fatta Città Metropolitana perchè siamo convinti che è strategica per l’Italia” [FOTO]

1 Settembre 2020 21:30

Elezioni Comunali, Gasparri: “Forza Italia sostiene con convinzione a Reggio Calabria la candidatura di Antonino Minicuci che porta una competenza tecnica preziosa per il futuro di questa città”

“Forza Italia sostiene con convinzione a Reggio Calabria la candidatura di Antonino Minicuci che porta una competenza tecnica preziosa per il futuro di questa città”. E’ quanto ha affermato il senatore Maurizio Gasparri, intervenuto a Reggio Calabria, presso la sede del coordinamento provinciale di Forza Italia, a un incontro insieme al candidato sindaco Minicuci alla presenza del coordinatore provinciale azzurro, Francesco Cannizzaro. “La sinistra –prosegue – lascia Reggio sepolta di spazzatura, al 102 posto della classifica delle citta’, un’amministrazione della sinistra fallimentare”. “Il centrodestra unito, con Minicuci, fara’ risalire la classifica alla citta’ di Reggio e troverà anche, nella politica nazionale, in Parlamento, amici di Reggio, calabresi e non calabresi – sottolinea– che daranno una mano a questa città per risalire la china”. “Una delle obiezioni e perplessità espresse sulla candidatura a sindaco di Minicuci – aggiunge– è che sia nato a qualche chilometro da Reggio Calabria. Discussioni che sono un pò strumentali. La città in questi anni è stata gestita da uno che non aveva bisogno di presentazioni, un delfino, con una storia alle spalle. L’esito è sotto gli occhi di tutti”, conclude.

Gasparri: “riteniamo che Reggio Calabria abbia un’importanza strategica nella vita italiana”

“Non si può accettare il declino di questa città. Verrà un tempo per fare il bilancio storico, tuttavia rivendico come centrodestra il merito di aver fatto di Reggio Calabria un’area metropolitana, una città metropolitana. Si discusse anche in Parlamento e molti trovavano non fondata la questione”. Queste le parole del senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti locali di Forza Italia, oggi a Reggio Calabria a sostegno della candidatura a sindaco per la coalizione di centrodestra di Nino Minicuci. “Noi ritenevamo allora ed ancora oggi – ha aggiunto Gasparri – che Reggio e tutta l’area dello Stretto abbia un’importanza strategica nella vita italiana, per il turismo, la cultura, l’economia e per le prospettive future”.