Comunali Reggio Calabria, Minicuci: “ripeto che non sono della Lega, il primo partito è Forza Italia. Al ballottaggio la scelta è tra chi vuole cambiare e chi vuole che tutto resti così. Noi faremo rinascere la nostra città” [VIDEO]

22 Settembre 2020 21:36

Elezioni Comunali Reggio Calabria, le parole di Minicuci in vista del ballottaggio con Falcomatà

Si deciderà al ballottaggio chi sarà il Sindaco di Reggio Calabria. Nino Minicuci, in vista dell’importante appuntamento del 4 e 5 ottobre, ha detto: “poco fa il sindaco uscente ha detto che la battaglia è tra Reggio e la Lega Nord: mi sa che è in confusione, io non sono del Carroccio. Falcomatà è stato bocciato -spiega- è passato dal 61% del 2014 al 34% di oggi”. “Ringrazio i partiti della coalizione per l’apporto che mi hanno dato: abbiamo recuperato tanto seppur siamo partiti in ritardo”, sottolinea. “Al ballottaggio la scelta è tra chi vuole cambiare e chi vuole che tutto resti così. Noi faremo rinascere la nostra città”, conclude.