Elezioni Comunali Reggio Calabria: Klaus Davi e Gabriele Carrozza tornano a Catona [FOTO]

9 Settembre 2020 16:48

Elezioni Comunali Reggio Calabria: Klaus Davi e il candidato Gabriele Carrozza non dimenticano Catona

Un quartiere che potrebbe essere un faro del turismo e vive in stato di abbandono. Ma Klaus Davi e il candidato Gabriele Carrozza non dimenticano Catona. Un territorio citato da Dante, attraversato da San Francesco di Paola, con un lungomare mozzafiato, che riesce a unire la cultura (come non pensare alla rassegna Catonateatro) al turismo balneare e alberghiero, sede ideale per la Fiera del Food proposta dal massmediologo. Grazie alle sue splendide spiagge potrebbe diventare la nostra Beverly Hills e invece si trova in pieno degrado con strutture sportive abbandonate e centri di aggregazione sociale decadenti. “Con noi alla guida della Città, Catona tornerà ai fasti di un tempo”.