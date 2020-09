Calabria: sequestrati 3 depuratori nel catanzarese [FOTO e DETTAGLI]

25 Settembre 2020 11:10

Calabria: i militari hanno accertato, anche con l’ausilio della ARPACAL, la non corretta gestione delle piattaforme depurative comunali che aveva portato ad una inefficace depurazione dei reflui in uscita dall’impianto

Proseguono senza soluzione di continuità le attività di controllo in materia di tutela dell’ambiente svolte in sinergia dai militari della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia e del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia. I militari, durante i controlli finalizzati alla verifica degli impianti di depurazione ubicati nel Comune di Conflenti (CZ), hanno accertato, anche con l’ausilio della ARPACAL, la non corretta gestione delle piattaforme depurative comunali che aveva portato ad una inefficace depurazione dei reflui in uscita dall’impianto.

Il personale operante, successivamente agli accertamenti di rito ed in esecuzione ad un provvedimento del G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, ha proceduto a porre sotto sequestro le tre strutture depurative ubicate in località Ortosella, San Mazzeo Stranges e San Mazzeo Chiosci del Comune di Conflenti. Tale accertamento, effettuato nell’ambito di una più vasta attività d’indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, ha determinato, tra l’altro, numerosi controlli ai depuratori presenti lungo tutta la fascia costiera, i cui esiti sono stati dettagliatamente comunicati all’A.G.