2 Agosto 1980: 40 anni fa la strage di Bologna [FOTO]

2 Agosto 2020 00:00

2 Agosto 1980: 40 anni fa la strage di Bologna, una bomba nella sala d’attesa della stazione uccise 85 persone, ne ferì altre 200 e portò paura e disperazione in città

Bologna non dimentica la strage alla stazione di 40 anni fa, quando il 2 agosto del 1980 una bomba nella sala d’attesa della stazione uccise 85 persone, ne ferì altre 200 e portò paura e disperazione nella città. E’ forse la pagina più oscura della storia del dopoguerra. Un eccidio senza precedenti, in cui al sangue si mescola l’intrigo e il dramma di una verità che non convince fino in fondo. Da subito, senza soste e per ore, si mettono all’opera sanitari, vigili del fuoco, forze dell’ordine, Esercito, volontari, alla ricerca di vite da soccorrere e da salvare. In stazione arrivò il presidente della Repubblica Sandro Pertini, commosso e angosciato, per quanto successo.