Secondo evento di pulizia pubblica per Puli-AMO Messina: questa volta tirata a lucido la Rampa del Sole [FOTO]

4 Agosto 2020 12:34

Si è svolto ieri il secondo evento di pulizia pubblica organizzato da Puli-AMO Messina in questo 2020, circa 30 i cittadini che hanno prestato il loro contributo per restituire dignità alla Rampa del Sole

Si è svolto ieri il secondo evento di pulizia pubblico per il 2020 organizzato dal gruppo di volontari di Puli-AMO Messina. Questa volta ad essere tirata a lucido la Rampa del Sole, la scalinata che mette in comunicazione la via Palermo con l’istituto Ignatianum.

“In circa quattro ore di lavoro – si legge sulla pagina Facebook del gruppo – un autentico esercito di volontari ha ripulito scalinate, rampe, pianerottoli e corridoi, rimuovendo erbacce, raccogliendo rifiuti, potando alberi, arbusti e piante. Circa trenta i messinesi che hanno donato parte del loro sabato pomeriggio per qualcosa ‘di più grande’, come la cura per il proprio territorio. Essenziale, per la buona riuscita dell’evento, il cassone scarrabile fornito da Messinaservizi Bene Comune, con il supporto dell’assessore al verde urbano Massimo Minutoli”.

“Raccolte inoltre le istanze dei tanti abitanti del luogo – scrivono ancora i volontari – che più volte hanno denunciato la situazione di degrado in cui versava l’area e le diverse criticità che attualmente insistono. Il nostro obiettivo, infatti, si racchiude esclusivamente alla pulizia di uno spazio, ma mira anche a sviluppare maggior senso civico – e critico – dei nostri concittadini. Denunciare un problema è non arrendersi alla mediocrità; attivarsi in prima persona per cambiare le cose è il primo passo per una società migliore. Anche questo è un bellissimo segnale raccolto durante la pulizia di sabato pomeriggio!”.