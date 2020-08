Scomparsa della dj Viviana Parisi e del figlio Gioele, il drammatico appello del marito: “Ti aspetto, ti amo e mi mancate tantissimo”

5 Agosto 2020 22:37

Scomparsa della dj Viviana Parisi e del figlio Gioele: il disperato appello del marito su facebook

“Ciao Viviana, ascoltami bene: torna a casa, hai fatto solo un piccolo incidente. Non succedera’ niente ne’ a te ne’ al bambino, ti aspettiamo tutti a braccia aperte“. Lo dice in un video su Facebook Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre del piccolo Gioele di 4 anni spariti da due giorni. “Ti aspetto, ti amo e mi mancate tantissimo“, ha concluso il marito in lacrime. Tra le forze dell’ordine dopo che oggi hanno perlustrato il posto dove Viviana si e’ allontanata con il figlio per tutta la giornata con cani molecolari e droni senza trovare nulla, la pista piu’ probabile sembra ora quella dell’allontanamento volontario.