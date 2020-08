Reggio Calabria, Salvini a Ciccarello tra montagne di spazzatura: “Falcomatà vada a casa, dove governa la Lega questo schifo non c’è” [FOTO]

24 Agosto 2020 19:16

Reggio Calabria: ultima tappa nella città dello Stretto per Matteo Salvini. Il leader della Lega, in una diretta facebook, attacca duramente Falcomatà: “qui ci sono distese di immondizia, mandiamo a casa la Sinistra”

E’ arrivato a Reggio, Matteo Salvini, nell’ultima tappa del suo tour in Calabria. Prima di recarsi alla “Luna Ribelle” per presentare il candidato a sindaco del Centro/Destra, Nino Minicuci, il leader della Lega ha fatto un giro nel quartiere di Ciccarello tra i cumuli di immondizia: “Falcomatà vada a casa, Reggio Calabria è una città allo sbando più assoluto. Altro che virus, qui c’è una chiara emergenza sanitaria con distese di spazzatura. E’ una situazione insostenibile: la Lega non promette miracoli ma tanto impegno per risolvere i problemi. Il 20 e 21 settembre mandiamo a casa la Sinistra, noi siamo l’unica alternativa credibile”, conclude l’ex ministro degli Interni.

“Questa è una situazione in cui un’amministrazione incapace del Pd sta lasciando questa ed altre zone della città e questa è una quotidianità qui a Reggio Calabria ed è per questo che la Lega ha deciso per la prima volta di esserci, per offrire ai reggini e calabresi il cambiamento. Pensate a come reagireste se sotto casa vostra dove passano i vostri figli ci fosse questa situazione”. In diretta Facebook da Reggio Calabria il leader della Lega Matteo Salvini ha alle sue spalle cumuli di immondizia. “Vieni vieni – dice al cameraman Salvini – qui la mascherina non serve per il virus ma per la puzza”. “Mandiamo queste immagini al sindaco del Pd che dorme – sottolinea il leader della Lega – al Prefetto, rifiuti tossici, roghi tossici di notte. Non vi arriva l’odore dalla telecamera. C’è l’inciviltà di qualcuno ma c’è anche l’incapacità di una amministrazione comunale che spero che a settembre i reggini mandino a casa e scelgano un candidato sindaco sostenuto dalla Lega. Non promettiamo miracoli – conclude – ma dove governa la Lega non c’è questa situazione. Il 20 e 21 settembre via quest’immondizia…lavoro e sicurezza”.