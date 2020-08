Salvini, cena a Scilla con Minicuci e Tilde Minasi: bagno di folla fuori dal Krataiis, centinaia di turisti si fanno i selfie e applaudono ma c’è anche chi fischia e contesta [FOTO]

25 Agosto 2020 00:51

Scilla, grande ressa per la presenza di Salvini nel borgo della Costa Viola nella notte: dopo la cena al Krataiis, in centinaia si sono accalcati intorno al leader della Lega per farsi un selfie

Dopo gli eventi di ieri pomeriggio a Reggio Calabria, prima a Ciccarello tra montagne di spazzatura e poi al Lido Comunale per la presentazione del candidato del centrodestra alle elezioni comunali di 20 e 21 settembre Nino Minicuci, il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato a Scilla dove ha cenato al Krataiis insieme allo stesso Minicuci, a Tilde Minasi e ad altri esponenti della Lega reggina e calabrese. Ingente il dispiegamento di forze dell’ordine con la scorta, la polizia, i carabinieri e la polizia metropolitana e locale che hanno regolato il traffico con un vero e proprio cordone di sicurezza intorno al locale, fino alle 23:40 quando Salvini è uscito e si è visto letteralmente assalito da una folla di curiosi e simpatizzanti, in gran prevalenza turisti, che lo aspettavano dopo che in serata si era sparsa la voce della sua presenza.

Salvini è rimasto oltre 20 minuti nel piazzale della gelateria Zanzibar a scattarsi centinaia di selfie con turisti di tutte le località e di tutte le età. Quando si è poi diretto sulla propria auto è partito un applauso spontaneo da parte dei passanti che si erano radunati intorno al tratto di strada, lui ha ringraziato con un gesto a cui hanno fatto seguito fischi e contestazioni altrettanto spontanee da parte di alcuni ragazzi seduti nei tavolini della gelateria. Non appena è salito a bordo, le auto della scorta sono partite in direzione Potenza e a Scilla è rimasto il dibattito sulla figura del leader leghista impegnato in Calabria per la campagna elettorale. Oltre ai selfie scattati negli smartphone e pubblicati dai simpatizzanti sui social.