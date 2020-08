Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: “in via Lupardini la spazzatura non viene raccolta da tre mesi” [FOTO]

17 Agosto 2020 13:40

Un cittadino imbufalito: “è trascorso Ferragosto e siamo ancora a dover constatare e denunciare a grave situazione di degrado in cui versa Reggio Calabria e l’alto rischio per la salute pubblica”

Prosegue l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria con una città invasa dalla spazzatura. Un cittadino scrive: “è trascorso Ferragosto e siamo ancora a dover constatare e denunciare ancora una volta, la grave situazione di degrado in cui versa Reggio Calabria e l’alto rischio per la salute pubblica. Sono ormai tre mesi che in via Lupardini come a Ciccarello, Archi e tante altre zone della città i rifiuti non vengono raccolti. Nella ormai nota via Lupardini si è formata una montagnola che arriva al primo piano dei palazzi. Il marciapiede, lo stesso degli uffici postali e del catasto, è interamente occupato da mastelli ormai abbandonati. L’odore è veramente nauseabondo. Da denunciare l’assoluta assenza delle Istituzioni, ivi compresa la magistratura ed il silenzio della Prefettura. Da sottolineare che ci giunge notizia che l’amministrazione comunale abbia chiesto al prefetto l’intervento dell’esercito ma non si è visto nessuno. E’ triste notare i cittadini sono abbandonati a se stessi in una condizione di degrado senza precedenti. Tutto ciò è irrispettoso ed umiliante nei confronti di chi vive questa città“, conclude.

Lettera firmata