Emergenza rifiuti: Marina di San Lorenzo invasa dall’immondizia. Lo sfogo di un cittadino: “pronti a bloccare la statale 106” [FOTO]

15 Agosto 2020 18:44

Emergenza rifiuti, Marina di San Lorenzo invasa dalla spazzatura: “c’è un odore pessimo, la situazione è difficile”

Emergenza rifiuti a Marina di San Lorenzo, cittadina dell’area metropolitana di Reggio Calabria. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, la situazione è difficile con cumuli di immondizia impressionanti. Un lettore indignato scrive: “nella meravigliosa spiaggia di San Lorenzo Marina, in questa stagione, i bagnanti devono fare i conti con un vero e proprio disastro ambientale causato dalla mancata raccolta dei rifiuti. È dura, molto dura fare il bagno mentre si respira quest’aria inquinata così com’è altrettanto brutto stare tutti a tavola e sentire l’odore dei rifiuti. In due mesi è stata raccolta una sola volta e tutto ciò, permettetemi il termine, è ridicolo. Perché non è ammissibile che dopo un periodo di quarantena si debba combattere con una amministrazione invisibile. E allora mi chiedo: per quanto tempo ancora deve durare questo scempio? Per quanti giorni i miei nipotini dovranno sopportare questi odori? Cari amministratori mettetevi nei nostri panni e per una volta dimostrate un pò di competenza, perché noi tutti siamo esasperati e pronti a tutto, anche a bloccare la rete ferroviaria e la statale 106″.

Lettera firmata