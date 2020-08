Le Ricette di StrettoWeb – Peperoni “ammollicati”

11 Agosto 2020 18:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei peperoni “ammollicati”

I piatti tradizionali calabresi realizzati con verdure e ortaggi sono tanti e appetitosi. I peperoni “ammollicati” si preparano facilmente e sono una delle pietanze simbolo della cucina contadina infatti il pangrattato con cui si realizza questo piatto era un tempo “il formaggio dei poveri”, di quelli che si sapevano arrangiare utilizzando ciò che avevano. Il pane avanzato, infatti, era riutilizzato sulla pasta, nei ripieni e nelle impanature e prendeva il nome di” muddica cunzata”. Questa squisita preparazione della nostra cucina è la base di infinite ricette fra cui polpette, cotolette, tortiere, involtini, pomodori ripieni e molte altre ancora!

Difficoltà: molto facile

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 20 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: molto basso

INGREDIENTI

1 peperone rosso

1 peperone giallo

40 gr. olive nere

1 cucchiaio di capperi

200 gr. di pangrattato

1 spicchio d’aglio

30 gr. di pecorino grattugiato

Olio extravergine di oliva

Sale e origano

Preparazione

Lavate i peperoni e, dopo averli puliti, tagliateli a listarelle. In una padella fate rosolare uno spicchio d’aglio in olio extravergine di oliva e aggiungete i peperoni facendoli cuocere per 10 minuti mescolando. Adesso togliete l’aglio e aggiungete le olive ed i capperi. Mescolate ed unite il pangrattato, il formaggio, l’origano ed un pizzico di sale. Amalgamate tutto e fate cuocere ancora per 10 minuti. I peperoni ammollicati si gustano sia caldi che freddi.

Conservazione

Questo piatto si conserva qualche giorno in frigorifero.

Curiosità e benefici di questo piatto

I peperoni “ammollicati” sono soltanto una delle mille ricette che si realizzano con questi ortaggi estivi come la peperonata con salsiccia, i peperoni arrosto in tortiera, i peperoni ripassati al pomodoro ed i celebri “pipi chini”. Sono tutte ricette antiche nate dalla fantasia delle cuoche che sapevano utilizzare al meglio le risorse dei loro giardini. Il contenuto calorico di questi ortaggi è basso e sono perfetti nelle diete, hanno proprietà antiossidanti e depurative e sono ricchi di vitamina C, betacarotene, sali minerali e fibre.

Il consiglio della zia

I peperoni ammollicati sono ottimi insieme al tonno per farcire un panino, sono perfetti anche con la pasta o sulle bruschette.