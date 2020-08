Le Ricette di StrettoWeb – Cozze gratinate calabresi

4 Agosto 2020 18:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione delle cozze gratinate calabresi

Le cozze gratinate sono protagoniste indiscusse della tradizione gastronomica del Sud. Questa ricetta capace di rievocare immediatamente i nostri luoghi è realizzata con il pangrattato “calabrese” che ha sempre avuto un ruolo decisivo nella cucina tradizionale. Il pane era considerato sacro e quello che avanzava era riutilizzato nei ripieni e nelle impanature. La” muddica cunzata” è, infatti, l’essenza della nostra cucina da cui nascono polpette, cotolette, tortiere, involtini e pomodori ripieni che sono solo alcune delle pietanze che si realizzano con questo squisito composto.

Difficoltà: facile

Preparazione: 30 minuti

Cottura: 20 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

1 kg di cozze

200 gr. di pangrattato

Pomodorini datterini

2 cucchiai capperi sotto sale

2 cucchiai di formaggio grattugiato

1 spicchio d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe

1 limone

Preparazione

Iniziate pulendo le cozze ed eliminando eventuali incrostazioni sotto l’acqua corrente. Versatele in padella e fatele cuocere per circa 5 minuti a fiamma moderata finchè non saranno aperte. Versate in una ciotola pangrattato, formaggio, prezzemolo e aglio tritati, un pizzico di pepe e mescolate. Aggiungete anche i pomodorini pachino tagliati a dadini ed i capperi tritati finemente. Versate l’olio e amalgamate per ottenere un composto umido. Staccate la parte vuota del guscio delle cozze e riempite l’altra col mollusco. Mettete le cozze su una teglia, versate un filo di olio ed infornate per 15 minuti a 200 gradi. Sfornate non appena si forma la crosticina.

Conservazione

Le cozze gratinate vanno mangiate appena sfornate. Potete conservarle per un giorno in frigo protette dalla pellicola trasparente.

Curiosità e benefici delle cozze

Nelle ricette di greci e romani le cozze erano presenti e considerate afrodisiache. Da un punto di vista nutrizionale sono ottimi antiossidanti, sono ricche di proteine nobili, di vitamine C e B preziose negli stati di affaticamento insieme a iodio e magnesio. Cucinate al gratin sono un antipasto goloso e veloce da preparare.

Il consiglio della zia

Questi molluschi sono un integratore naturale di ferro assimilato meglio grazie al succo di limone.