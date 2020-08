Reggio Calabria, maxi tamponamento sulla SS106 a Bocale: 5 mezzi coinvolti [FOTO LIVE]

19 Agosto 2020 19:46

Reggio Calabria, ennesimo incidente stradale pochi minuti fa a Bocale: le immagini in diretta

Ennesimo incidente stradale pochi minuti fa sulla SS106 a Reggio Calabria, precisamente sul rettilineo di Bocale, dove s’è verificato un maxi tamponamento. Coinvolti nel sinistro almeno 5 mezzi, tra auto e furgoni. Fortunatamente non ci sono morti. I soccorritori stanno monitorando le condizioni delle persone coinvolte, ma le ferite non sono in ogni caso gravi. La Polizia Stradale è immediatamente giunta sul posto e sta regolando il traffico. E’ ancora prematuro ricostruire la dinamica del sinistro.