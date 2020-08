Reggio Calabria, incendio di spazzatura nel centro storico: le fiamme lambiscono la condotta del Metano, Vigili del Fuoco sul posto [VIDEO]

Notte di super lavoro per i Vigili del Fuoco a: mentre è ancora in corso un intervento dei pompieri presso la Chiesa degli Ottimati per il crollo del cornicione, un’altra squadra del 115 reggino è arrivata con urgenza in via Nino Bixio dove, all’altezza della galleria Zaffino, un incendio di spazzatura minacciava i vicinissimi contatori del gas metano e le relative condotte. Allertati dai residenti impauriti, i Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti scongiurando il peggio. Tutta la città è letteralmente sommersa dalla spazzatura, dalle periferie alle strade del centro: un’emergenza drammatica che da ormai 4 lunghi anni affligge senza sosta la città.