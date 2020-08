2 Agosto 2020 00:56

Reggio Calabria, i rifiuti sono stati incendiati nel quartiere di Ciccarello

Questa sera per l’ennesima volta cumuli di rifiuti sono stati incendiati nel quartiere di Ciccarello a Reggio Calabria. L’intera città da nord a sud è completamente sommersa dalla spazzatura che non viene raccolta da mesi e si accumula in strada scatenando l’ira dei cittadini stanchi della situazione che perdura ormai da svariati mesi e costretti a dover respirare diossina.