26 Agosto 2020 11:00

Reggio Calabria, sul posto è presente un elicottero che sta cercando di domare le fiamme

Un vasto incendio è in atto da ieri sera a Chorio di San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria. L’incendio di vaste proporzioni è rimasto attivo tutta la notte e questa mattina un elicottero sta effettuando numerosi viaggi per domare le fiamme che lambiscono il paese del reggino jonico.