Reggio Calabria, grosso ramo crolla sul Lungomare: abbattuto scooter, tragedia sfiorata [FOTO]

17 Agosto 2020 01:11

Reggio Calabria, ennesimo gravissimo episodio determinato dall’incuria del verde pubblico sul Lungomare

Domenica 16 Agosto, ore 22: siamo in piena estate e migliaia di persone gremiscono il Lungomare di Reggio Calabria per qualche ora di sano svago e relax. Un momento piacevole rovinato all’improvviso da un episodio determinato dall’incuria e dall’abbandono in cui versa la città: poteva essere una strage. Improvvisamente, infatti, un grosso ramo di un ficus secolare del Lungomare si è staccato ed è piombato su uno scooter che era parcheggiato sul posto. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma resta l’ennesimo gravissimo episodio che dovrebbe immediatamente far mobilitare uomini e mezzi del Comune per evitare che la prossima volta ci scappi il morto. A meno che il Sindaco non pensi che anche stavolta gli alberi crollino per effetto del calore degli incendi in Aspromonte: le condizioni meteorologiche della serata erano talmente tanto tranquille e quieti da non giustificare episodi del genere, che sarebbero invece comprensibili in caso di tempeste di vento. L’unica tempesta, a Reggio, è invece quella che ha travolto il senno di chi amministra la città con incuranza e menefreghismo.