Reggio Calabria: al via la 29ª edizione di EcoJazz festival ad Ecolandia con Alberto La Neve e Fabiana Dota [FOTO e INTERVISTE]

6 Agosto 2020 23:16

Reggio Calabria: al via la 29ª edizione di EcoJazz festival ad Ecolandia. Primo appuntamento con Alberto La Neve e Fabiana Dota, le immagini

Al via questa sera la 29ª edizione di EcoJazz festival con la direzione artistica di Giovanni Laganà, dedicato alla memoria del giudice Antonino Scopelliti e a tutte le vittime per la giustizia. Anche quest’anno sarà l’anfiteatro del parco Ecolandia di Reggio Calabria a fare da cornice alla manifestazione promossa dall’associazione Art Blakey, in partenariato con l’associazione Azimut Alta Formazione e il Parco ludico tecnico ambientale Ecolandia, con l’adesione della fondazione Antonino Scopelliti, della fondazione Cassa di Risparmio Calabria e Lucania, dell’associazione Calabrese di Epatologia, del Touring Club Reggio Calabria e di Reggio in Jazz, e con il patrocinio della Regione Calabria, della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria. Il viaggio musicale è iniziato con il sax di Alberto La Neve e la voce di Fabiana Dota.