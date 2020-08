Reggio Calabria, crolla cornicione della Chiesa degli Ottimati: chiusa via Aschenez [FOTO e VIDEO LIVE]

20 Agosto 2020 23:19

Reggio Calabria, intervento dei Vigili del Fuoco nella centralissima piazza Castello per il crollo del cornicione della Chiesa degli Ottimati

È in corso un intervento dei Vigili del Fuoco nella centralissima piazza Castello di Reggio Calabria, dove stasera improvvisamente è crollato il cornicione della Chiesa degli Ottimati. Il crollo ha provocato la rottura di un cassonetto pedonale della spazzatura e una vera e propria pioggia di detriti e calcinacci sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i pompieri con una squadra del comando di Reggio Calabria che hanno messo in sicurezza l’area e sono intervenuti con un’autoscala picconando tutte le parti pericolanti, per evitare che possano verificarsi altri crolli. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale che hanno bloccato il traffico chiudendo la circolazione in via Aschenez. Anche i militari dell’esercito, che si trovano proprio in quest’area per presidiare gli uffici della Procura, stanno contribuendo all’intervento.