Messina, ATM Spa: assunti trentasette nuovi autisti tutti under 30 [FOTO]

5 Agosto 2020 18:28

Messina. Atm Spa ha formalizzato l’assunzione di 37 nuovi autisti, tutti under 30, che si vanno ad aggiungere agli altri 27 giovani assunti lo scorso 31 luglio

Importante giornata quella odierna per Atm SpA, che ha formalizzato l’assunzione di trentasette nuovi autisti. I neo assunti, tutti under 30, prenderanno servizio tra il sedici agosto ed il primo settembre.

Ventisei di loro sono di Messina, tre provengono dalla Calabria e Campania. Ben undici dei 37 nuovi autisti lavoravano in altre Regioni e adesso potranno fare rientro nella loro terra grazie all’opportunità offerta dall’Azienda Trasporti.

Già lo scorso 31 luglio l’ATM SpA aveva aperto le sue porte ad altri ventisette giovani, sempre nell’ambito della selezione di complessivi settanta autisti da avviare al lavoro.

Alla firma dei contratti, avvenuta presso la sede di via La Farina, era presente anche il neo Assessore ai Rapporti con ATM Francesco Gallo, fino a qualche giorno fa componente del Consiglio di Amministrazione. Per lui un gradito ritorno in “famiglia” dopo aver traslocato a Palazzo Zanca.

Il Presidente del CdA Pippo Campagna, insieme all’Assessore Gallo, esprime soddisfazione per quest’ulteriore passo compiuto dall’ Atm Spa: “Con l’ingresso di questi 37 autisti, che si aggiungono ai 27 assunti a fine luglio, siamo sicuri che riusciremo a garantire un servizio di trasporto pubblico sempre più efficiente, in grado di soddisfare le esigenze di mobilita cittadini. Nell’augurare a questi giovani autisti buon lavoro, c’è la certezza che il loro arrivo contribuirà a portare una ventata di aria nuova in Azienda. ATM SpA è nata solo due mesi fa e abbiamo ancora tanta strada da fare, ma i presupposti per fare bene ci sono e ce la metteremo tutta per raggiungere i livelli di qualità che la città di Messina merita”.