Messina, Adesso Milazzo incontra la cittadinanza per valorizzare i Beni Culturali [FOTO]

27 Agosto 2020 17:16

Messina. Il Comitato Adesso Milazzo per la valorizzazione dei Beni Culturali: “Sono beni comuni; non devono essere più subordinati ad alcuna appartenenza politica”

Partecipato l’incontro di ieri promosso da Adesso Milazzo per riaprire il dibattito sui beni culturali del Comune nel messinese. Il tavolo tematico si è svolto all’aperto, per poter rispettare le norme sul distanziamento sociale, sulla scalinata del Borgo di Milazzo. Un luogo simbolo da cui lanciare il progetto di costruzione di un’identità che connetta quattro punti focali: il Capo, il Borgo antico – compresa la Cittadella fortificata -, il borgo marinaro di Vaccarella e la Piana di Milazzo – con le masserie e le tradizioni culturali.

“Milazzo ha una storia da raccontare e non riguarda solo gli edifici e le piazze della città ma anche le persone, le associazioni, i comitati che la vivono ridefinendone gli spazi e la cultura”, si legge nella nota rilasciata da “Adesso Milazzo” a seguito dell’evento.

“Abbiamo potuto chiamare per nome ognuno dei rappresentanti delle numerose associazioni presenti perché Adesso Milazzo ha i mille volti della cittadinanza attiva, quello del volontariato, dell’associazionismo, dell’impegno politico istituzionale, dell’aggregazione e dell’informazione. Ci conosciamo, abbiamo lavorato insieme per valorizzare angoli, scale e piazze di questa città. Non nomineremo le associazioni presenti ieri nel rispetto della percepita incertezza a “esporsi” in fase di campagna elettorale ma affermiamo con determinazione che i rapporti tra questi soggetti e chi amministra non devono essere più subordinati ad alcuna appartenenza politica.

I beni culturali sono beni comuni e perciò chiamati a rispondere alle esigenze di fruizione dei cittadini. Crediamo che sia necessario intraprendere un percorso che, a partire dalle giovanissime generazioni fino ai più grandi, coltivi la bellezza e l’amore per la storia e la sua eredità. Da qui non può che scaturire maggiore rispetto e pulizia dei luoghi, il biglietto da visita che consegniamo ai turisti, e un impegno concreto dei prossimi amministratori a intercettare finanziamenti che permettano di tutelare e valorizzare il nostro patrimonio.

Questo è lo zoccolo duro su cui avviare un ragionamento come comprensorio e una progettualità a lungo termine che permetta agli operatori turistici e ai Comuni della Valle del Mela di impegnarsi proficuamente nella promozione della penisola del sole”.