Reggio Calabria: incuria e degrado al Cimitero di Melito Porto Salvo [FOTO]

31 Agosto 2020 18:59

Reggio Calabria: situazione imbarazzante al cimitero di Melito Porto Salvo, le immagini

Stato di totale degrado ed abbandono al Cimitero di Melito Porto Salvo. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, la situazione è davvero difficile con erbacce e sterpaglie che hanno letteralmente invaso tutti gli spazi ancora non edificati e in alcuni casi, proprio in prossimità di alcune cappelle, hanno raggiunto dimensioni importanti.