31 Agosto 2020 21:50

Paura in Calabria: vasto incendio nel cosentino, a Bisignano le fiamme lambiscono il santuario e arrivano a ridosso della case

Paura in Calabria dove un incendio ha creato notevoli disagi a Bisignano, in provincia di Cosenza. Le fiamme hanno lambito il santuario del Sant’Umile e sono arrivate ad interessare alcune abitazioni. Il rogo sembrerebbe sia di origine dolosa. Ecco uno dei video postati sui social e girato da Francesco Pellegrino. In alto la fotogallery completa dell’incendio.