Ferragosto a Messina: il Prefetto omaggia i Vigili del Fuoco [GALLERY]

15 Agosto 2020 14:50

A Ferragosto, mentre tutti i cittadini godono di questa piacevole e calda giornata, il Prefetto di Messina ha voluto omaggiare i Vigili del fuoco e tutte le sale operative preposte al coordinamento del soccorso e all’ordine pubblico, per la tutela di tutti. La Dottoressa Maria Carmela Librizzi ha voluto fare questa visita come segno di vicinanza per ringraziare chi, anche in questo giorno di festa, lavora impegnato sul territorio, per garantire la sicurezza della popolazione. A fare gli onori di casa nella Caserma Bevacqua é stato il Comandante Provinciale Dott. Ing. Giuseppe Biffarella. Con il Prefetto, a visitare le Caserme vi era anche il Comandante dei Carabinieri, il Questore e il Comandante della Guardia di finanza.