Esodo estivo, terzo giorno di lunghe code agli imbarcaderi di Villa San Giovanni [FOTO]

9 Agosto 2020 12:49

Esodo estivo. Ancora sotto pressione la line autostradale calabrese presa d’assalto da migliaia di persone intenzionate a traghettare in Sicilia. Numerosi i disagi anche sulle arterie minori

Dopo gli enormi rallentamenti relativi alle procedure di imbarco sui traghetti di Villa San Giovanni per Messina, che già dallo scorso 7 agosto hanno cominciato a produrre lunghe code che si sviluppano per chilometri lungo l’autostrada A2, anche oggi la situazione non cambia e per il terzo giorno di fila il traffico dell’esodo estivo produce blocchi del traffico e forti disagi con incolonnamenti che ormai riguardano anche le arterie minori come la E45 e la SS118.

È anche l’Anas a segnalare che sulla A2, in avvicinamento allo svincolo di Villa San Giovanni, anche oggi si segnalano oltre tre 3 ore di attesa per imbarcarsi verso la Sicilia.

Segnalato inoltreche personale dell’azienda e della Protezione Civile è impegnato a prestare assistenza agli automobilisti, distribuendo bottigliette d’acqua.

Sul resto dell’autostrada, secondo il report dell’Anas, il traffico è intenso ma scorrevole.