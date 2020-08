Elezioni Comunali Reggio Calabria, Cuzzocrea si presenta e attacca la Lega: “partito anti meridionale, niente contro Minicuci ma non si sceglie così un candidato sindaco” [FOTO e INTERVISTE]

6 Agosto 2020 14:45

Andrea Cuzzocrea guiderà la lista di “Mezzogiorno in Movimento” alle elezioni comunali di Reggio Calabria: “la Lega? Resta un partito antimeridionale”

“Mezzogiorno in Movimento”, con Andrea Cuzzocrea candidato a sindaco, ha presentato il suo progetto politico per Reggio Calabria questa mattina presso la terrazza dell’hotel Torrione. Il candidato sindaco ai microfoni di StrettoWeb afferma: “rigenerazione e impegno per una rinascita ideale e culturale della città costituiscono solo alcune delle parole chiave del nostro movimento che, sostenuto da forze propositive per il territorio come “Adesso parlo io” e Vox Italia, si propone di contribuire con slancio ed entusiasmo alla nuova era amministrativa di Reggio Calabria”. “Il movimento ha sentito il dovere –prosegue– di dover iniziare a confrontarsi con i cittadini e proporre le proprie idee cercandone la condivisione, portando alla base del proprio impegno una lotta in difesa del buon nome della città e dei paesi del Mezzogiorno, dove sicuramente esiste la ‘ndrangheta, ma questa non può trasformarsi in alibi dietro cui nascondere la storica inettitudine e la subalternità delle classi dirigenti. L’obiettivo è che la città e i paesi vengano governati dai cittadini, senza interferenze di alcun tipo di potere che non abbia la propria legittimazione nella sovranità popolare e senza alcuna ipoteca criminale o affaristica”. Attacca la Lega, Cuzzocrea, definito “partito anti meridionale” e commenta la scelta di Minicuci “niente contro l’ex segretario generale della Provincia ma non si sceglie così un candidato sindaco”. Per Giuseppe Modafferi di Vox Italia “Mezzogiorno in Movimento è l’unica alternativa credibile, abbiamo l’obiettivo di rigenerare la città”. Mentre Rosy Canale di “Adesso parlo io” sottolinea “in questa lista non ci sono i soliti noti, questo è un movimento innovativo, qui nessuno cerca la poltrona. Qui c’è gente che ama la città”. “Chi l’ha gestita in questi anni l’ha rasa al suolo sembra quasi che dietro ci sia una strategia per distruggere la città. Per il cambiamento bisogna votare Andrea Cuzzocrea”, conclude.