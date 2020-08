Elezioni Comunali Reggio Calabria, Klaus Davi incontra i cittadini al mercato di Botteghelle [FOTO]

17 Agosto 2020 13:09

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Klaus Davi incontra i cittadini al mercato di Botteghelle. Questa sera il massmediologo sarà sul Lungomare Falcomatà

Un vero e proprio bagno di folla multietnico ha caratterizzato la passeggiata di Klaus Davi venerdì scorso al mercato delle Botteghelle. Il massmediologo, candidato sindaco di Reggio Calabria, in compagnia della candidata avvocato Paola Ventura, ha incontrato commercianti, visitatori del mercato, passanti, cittadini di Reggio ma anche di fuori, spiegando le caratteristiche e i contenuti più importanti del suo programma e ascoltando le esigenze dei commercianti. All’unanimità tutti i portavoce, tutti gli imprenditori e tutti i venditori ambulanti hanno chiesto a gran voce un abbassamento delle tasse comunali che sono sempre più insostenibili e rendono molto difficile sbarcare il lunario per chi si dedica a questo commercio. Questa sera Klaus Davi e i suoi candidati incontreranno sul Lungomare Falcomatà elettrici ed elettori per spiegare il programma elettorale della Lista Klaus Davi.