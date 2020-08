Auguri di Buon Onomastico Lorenzo! Ecco tante IMMAGINI, FRASI e VIDEO da inviare su Facebook e WhatsApp

10 Agosto 2020 00:00

Oggi, 10 agosto, è Festa di San Lorenzo: ecco immagini, frasi e video per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Auguri Lorenzo- Oggi, 10 Agosto 2020, è la Festa di San Lorenzo al tempo del Coronavirus. Il Santo è stato uno dei sette diaconi di Roma, dove venne martirizzato nel 258 durante la persecuzione voluta dall’imperatore romano Valeriano nel 257. La Chiesa cattolica lo venera come santo. È il patrono di Grosseto di Tivoli, di Sant’Agata li Battiati in provincia di Catania, di Aidone in provincia di Enna dove si venera anche una sua reliquia e uno dei tre patroni di Perugia, nonché compatrono di Viterbo.

Auguri Lorenzo- Ecco una selezione delle più belle immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome di Lorenzo o Lorenza al tempo del Coronavirus:

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

