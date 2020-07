I vortici e le correnti dello Stretto di Messina, appuntamento culturale e scientifico a Punta Pezzo [FOTO e INTERVISTA]

19 Luglio 2020 15:01

So è tenuto oggi a Punta Pezzo un interessante appuntamento sui Vortici e le correnti dello Stretto di Messina, le immagini

Si è tenuto oggi a Villa San Giovanni a Punta Pezzo un incontro per conoscere i “Vortici e le correnti nel Mito della Cariddi, altri Fenomeni naturali nello Stretto, Analisi del testo nell’Odissea, luoghi e simboli attuali, altri effetti sul Microclima”. Il dott. Angelo Vazzana, Direttore Scientifico del Museo di Biologia Marina e Paleontologia di Reggio Calabria, ai microfoni di StrettoWeb, parla dei “Fenomeni naturali nell’Area dello Stretto”, come si manifestano attualmente, collegandoli alle fonti storico-letterarie e come questi venivano rappresentati:

“le figure mitologiche di Skylla e Xàrybdis – afferma- descritte nel poema omerico dell’Odissea che rappresentavano i pericoli connessi alla navigazione in epoca storica e all’attraversamento marino nell’Area dello Stretto. Pericoli che in passato venivano rappresentati come mostri marini e che oggi invece sono degli ambienti con eccellenze di Biodiversità unica in ambito Mediterraneo. Così gli scogli emergenti in antichità, a fronte della Rupe di Scilla, dove si infrangevano le imbarcazioni a vela quadrata e senza timone, come vengono narrati e vissuti da Ulisse, nel mito raffigurati come un mostro marino a sei lunghi colli con teste canine o come ninfa trasformata in serpente marino; oggi questi alti scogli, sotto il livello marino sempre a Scilla, sono un ambiente rigoglioso di vita con le sue foreste di Gorgonie e Coralli colorati. Ieri pericolo mortale, oggi esplosione di vita marina e unico paesaggio sommerso. Come pure le forti correnti marine alternate nell’Area dello Stretto che costituivano il pericolo che rendeva le imbarcazioni non più governabili, veniva raffigurato nel mostro Xàrybdis o Cariddi che inghiottiva (faceva scorrere velocemente producendo dei gorghi) le acque e conseguente esponeva verso il mostro di Skylla. Oggi il peculiare idrodinamismo del’Area dello Stretto non ingoiano naviganti, ma trasportano e fanno emergere uniche diversità biologiche con le freddi acque limpide delle profondità cariche di larve, plancton e di fauna abissale che poi si diffonde verso gli ambienti sommersi e pelagici più superficiali andando a colonizzare le foreste di gorgonie e coralli o di ritrovare sulla Spiaggia degli Abissi di Pezzo – Cannitello tutta la particolare fauna abissale dell’ Area dello Stretto”, conclude.