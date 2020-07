Le Ricette di StrettoWeb – Lasagne con crema ai peperoni  

1 Luglio 2020 13:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione delle lasagne con crema ai peperoni

Queste lasagne con crema ai peperoni sono un piatto unico gustoso ed estivo. Con le verdure e gli ortaggi di stagione si realizzano delle paste al forno coerenti con la tradizione calabrese ma dai profumi e dai colori spiccatamente estivi.

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 25 minuti

Porzioni: 6 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

500 gr. di sfoglia per lasagne

2 peperoni rossi

200 gr. di robiola

120 gr. di scamorza affumicata

Parmigiano grattugiato

Olio extravergine di oliva

Prezzemolo

Sale e origano

Preparazione

Tagliate in piccoli pezzi i peperoni, metteteli in una padella con sale, olio, origano e prezzemolo, aggiungete acqua e fateli ammorbidire. Mettete da parte qualche pezzetto di peperone e frullate gli altri con la robiola. Versate questa crema sul fondo di una teglia, poggiate sopra la sfoglia e poi ancora uno strato di crema, la scamorza affumicata ed una spolverata di parmigiano. Ricoprite con la sfoglia e continuate con altri strati fino al termine degli ingredienti. In superficie mettete qualche cubetto di scamorza affumicata e i pezzetti di peperoni che avevate da parte. Cuocete in forno a 180 gradi per circa 25 minuti.

Conservazione

Queste lasagne si conservano per un paio di giorni circa e vanno scaldate prima di gustarle nuovamente.

Curiosità e benefici dei peperoni

Le ricette a base di ortaggi sono numerose nella tradizione calabrese: sono pietanze povere create dalle massaie grazie ai prodotti che ricavavano dalla terra. I peperoni hanno proprietà antiossidanti e depurative e sono ricchi di vitamina C, betacarotene, sali minerali e fibre. Il loro contenuto calorico è basso e infatti sono perfetti nelle diete.

Il consiglio della zia

Potete aggiungere a queste lasagne anche speck o pancetta a cubetti.