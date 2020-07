Le Ricette di StrettoWeb – Lasagna ai fiori di zucca

19 Luglio 2020 20:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione della lasagna ai fiori di zucca

Le paste al forno come le lasagne, i maccheroni o i cannelloni occupano un posto predominante nella tradizione gastronomica calabrese. Le lasagne al ragù sono un piatto sostanzioso e ricco di cui ogni famiglia conserva la sua ricetta ma le varianti “estive” di questa pietanza sono tante, leggere e molto gustose. Un esempio assolutamente da provare è la lasagna ai fiori di zucca!

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 30 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

500 gr. di zucchine

300 gr. di sfoglia per lasagne

800 gr. di besciamella

300 gr. di fiori di zucca

200 gr. di fontina

300 gr. di provola

1 spicchio d’aglio

80 gr. di pecorino grattugiato

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe

Preparazione

Lavate le zucchine e affettatele a julienne, fate rosolare uno spicchio d’aglio in padella e fate cuocere le zucchine per 5 minuti aggiungendo sale e pepe. Tagliate a cubetti la provola e la fontina e metteteli da parte. Lavate e pulite i fiori togliendo il pistillo centrale. Ungete una pirofila ed iniziate col primo strato di sfoglia. Aggiungete le zucchine ed alcuni cubetti di formaggio, il pecorino grattugiato, la besciamella e i fiori di zucca. Coprite con altra sfoglia e nuovamente con gli ingredienti fino a completare gli strati. Infornate a 180 gradi per circa 30 minuti.

Conservazione

Le lasagne ai fiori si conservano in frigo per 2 o 3 giorni.

Curiosità e benefici dei fiori di zucca

I fiori di zucca ricordano immediatamente le buonissime frittelle di “sciurilli” realizzate con gli ingredienti semplici della tradizione contadina ma in realtà questi fiori commestibili sono gustosi e versatili infatti si possono preparare con ripieno di alici e mozzarella per poi friggerli o cuocerli al forno ma sono squisiti anche nella preparazione di paste, risotti e frittate. Il loro colore giallo-arancio indica la presenza dei carotenoidi, sostanze benefiche che si uniscono ai sali minerali ed alle vitamine che li rendono un alimento sano e con un basso contenuto calorico. Se consumati crudi, in insalata, mantengono intatte le loro proprietà nutrizionali.

Il consiglio della zia

A queste lasagne potete aggiungere cubetti di prosciutto cotto.