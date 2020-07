Le Ricette di StrettoWeb – Insalata di riso calabrese

25 Luglio 2020 18:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dell’insalata di riso calabrese

Le insalate di riso sono pietanze estive versatili e colorate ma gli ingredienti della ricetta che stiamo realizzando sono spiccatamente calabresi e capaci di dare un sapore intenso e deciso. Si tratta anche di alimenti nutrienti che rendono questa insalata un vero piatto unico.

Difficoltà: facile

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 10 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

350 gr. di riso per insalate

200 gr. di tonno sott’olio

1 cipollotto di Tropea

10 pomodori secchi sott’olio

100 gr. di olive nere

60 gr. di lupini

2 cucchiai di capperi

1 pizzico di origano

Succo di mezzo limone

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe

Preparazione

Mettete a bollire abbondante acqua salata, versate il riso e fatelo cuocere. Intanto tagliate finemente la cipolla e mettetela in un vasetto di vetro col coperchio, versate anche l’olio, il succo di limone, l’origano, sale e pepe. Chiudete e agitate il recipiente per amalgamare l’emulsione e mettetelo da parte. Tagliate a striscioline i pomodori secchi e versateli in una ciotola. Aggiungete i lupini, le olive nere ed i capperi e mescolate gli ingredienti. A fine cottura scolate il riso e passatelo sotto l’acqua fredda. Versatelo nella ciotola insieme agli ingredienti e conditelo con l’emulsione alla cipolla. Lasciate l’insalata per 2 ore in frigo prima di consumarla.

Conservazione

Conservate l’insalata di riso in frigo per 3 giorni in un contenitore ermetico.

Curiosità e benefici di questo piatto

L’insalata di riso nella versione “calabrese” è un piatto dal gusto eccezionale e dai tanti benefici, merito dei suoi ingredienti. Fra questi ci sono i lupini, legumi dalle particolari qualità: secondo uno studio universitario sono una alternativa naturale all’insulina grazie ad una proteina vegetale chiamata conglutina-gamma e, oltre ad essere un alleato contro il diabete, sono un alimento prezioso nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Il loro contenuto di proteine li rende un integratore alimentare per gli sportivi. Ma questa insalata racchiude anche la cipolla rossa di Tropea unica per i suoi benefici, i pomodori secchi sott’olio, antica conserva calabrese ricca di antiossidanti ed il nostro prezioso origano.

Il consiglio della zia

Il riso Venere ed il riso rosso sono validi sostituti del riso bianco perché danno gusto ma sono, soprattutto, preziosi alimenti nutraceutici.