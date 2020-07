Le Ricette di StrettoWeb – Insalata di ceci e verdure

28 Luglio 2020 18:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dell’insalata di ceci e verdure

L’insalata di ceci e verdure è un piatto estivo coloratissimo, semplice da realizzare e particolarmente gustoso. I legumi ed il pecorino rendono questa insalata nutriente e proteica, assolutamente da assaggiare!

Difficoltà: facilissima

Preparazione: 15 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

320 gr. di ceci lessi

150 gr. di zucchine

100 gr. di carote

100 gr. di cavolo rosso

100 gr. di pomodorini

200 gr. di pecorino

1 cipolla di Tropea

Olio extravergine di oliva

Un ciuffo di basilico

Sale, pepe e origano

Preparazione

Lavate e asciugate i pomodorini e tagliateli in quarti. Pulite la cipolla, affettatela sottilmente e mettetela in ammollo in acqua fresca. Lavate e pulite carote e zucchine e tagliatele a julienne. Fate lo stesso per il cavolo rosso e tagliate a cubetti il pecorino. Unite i ceci e versate tutto in una grande ciotola per condire con olio, sale, pepe, origano e basilico.

Conservazione

L’insalata di ceci e verdure si conserva in frigo per 3 giorni.

Curiosità di questo piatto

La parola insalata vuol dire letteralmente “cospargere di sale” e questa abitudine di condire verdure crude con sale, olio, aceto o limone esiste fin dall’antichità nelle diverse tradizioni culinarie. I Romani chiamavano l’insalata acetaria perché erano soliti condirla con aceto. Oggi le insalate non racchiudono solo ortaggi crudi ma cibi di vario genere che si uniscono per creare secondi piatti o piatti unici. In questa ricetta i ceci, detti “la carne dei poveri” perché ricchi di proteine e carboidrati, di acidi grassi omega 3, vitamine B e minerali, si abbinano perfettamente al mix di verdure ed al pecorino calabrese.

Il consiglio della zia

Potete sostituire il pecorino con gorgonzola, feta o quartirolo. Una variante altrettanto buona include, oltre ai ceci, le patate bollite, la cipolla di Tropea, le olive nere ed i pomodorini pachino.