Le Ricette di StrettoWeb – Insalata di cannellini

31 Luglio 2020 18:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dell’insalata di cannellini

Versatili e nutrienti, i cannellini possiedono proprietà davvero importanti. Questi legumi economici e facilmente reperibili erano, in passato, il “cibo dei poveri”. L’insalata di cannellini è un piatto saporito che unisce ai legumi il gusto intenso delle conserve calabresi e della cipolla rossa di Tropea.

Difficoltà: molto facile

Preparazione: 10 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

400 gr. di cannellini

1 cipollotto di Tropea

Filetti di tonno

1 ciuffo di basilico

Pomodori sott’olio

1 cucchiaio di capperi

Olive nere taggiasche

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe

Preparazione

I cannellini vanno messi in ammollo la sera prima, cuociono per un paio d’ore a fiamma bassa e vanno salati a fine cottura. Se utilizzate quelli precotti sciacquateli e scolateli prima di versarli in una ampia ciotola. Unite ai fagioli tutti gli altri ingredienti e condite con olio, sale e pepe. L’insalata di cannellini è pronta in pochi minuti!

Conservazione

Questa l’insalata si conserva in frigo per un paio di giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Un’ insalata, questa, molto ricca dal punto di vista nutrizionale: i cannellini, fonte preziosa di antiossidanti, sono ricchi di rame e di proteine, di fibre e di vitamine del gruppo B. Il tonno si abbina perfettamente a questi legumi, ai pomodori sott’olio ed alla cipolla rossa di Tropea, alimenti simbolo della tradizione calabrese.

Il consiglio della zia

Un’ insalata altrettanto gustosa si realizza con i fagioli rossi uniti alle patate bollite, alla rucola, ai pomodori, ad un peperone verde, alla cipolla rossa di Tropea ed alle olive nere; si condisce con olio e si completa con foglie di basilico.