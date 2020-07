Le Ricette di StrettoWeb – Gnocchi di patate con zucchine e vongole

27 Luglio 2020 18:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione degli gnocchi di patate con zucchine e vongole

Un primo piatto mediterraneo, questo, squisito e anche semplice da preparare, che unisce ad hoc i sapori della terra e del mare come spesso accade nella cucina calabrese. Il gusto delle vongole, la consistenza delle patate e la freschezza delle zucchine creano un mix davvero eccezionale!

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 20 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

850 gr. di gnocchi di patate

1 Kg di vongole

2 zucchine verdi

1 spicchio d’aglio

1 bicchiere di vino bianco

1 ciuffo di prezzemolo

Olio extravergine di oliva

Sale

Preparazione

Lavate le vongole sotto l’acqua corrente, versate in padella un filo d’olio, uno spicchio d’aglio ed il prezzemolo tritato e fate soffriggere velocemente. Adesso unite le vongole, sfumate col vino bianco e lasciate aprire i molluschi a fiamma alta. In un’altra padella fate rosolare le zucchine tagliate a dadini e aggiungete un pizzico di sale. Unite le vongole alle zucchine e, non appena gli gnocchi vengono a galla, scolateli nella padella con il condimento e mantecate bene. Completate questo squisito piatto spolverando del pepe e del prezzemolo tritato.

Conservazione

Gli gnocchi di patate con zucchine e vongole si gustano caldi, appena pronti.

Curiosità e benefici di questo piatto

Gli gnocchi di patate, piatto simbolo della cucina mediterranea, hanno origini remote che risalgono al XVI secolo quando le patate arrivarono dall’America. Se durante il Rinascimento si chiamavano zanzarelli e venivano impastati con mollica di pane, latte e mandorle con aggiunta di bietola o spinaci, nel 1600 presero il nome di malfatti ed erano preparati con farina, acqua e uova. Quelli realizzati con farina e patate nascono più tardi in Campania dove diventano la ricetta della domenica. Gli gnocchi sono un’alternativa perfetta agli spaghetti con le vongole, piatto tipico napoletano. Questi molluschi, alimento centrale nella nostra tradizione, hanno un gusto intenso ma sono leggeri e digeribili e sono energizzanti grazie ai sali minerali come calcio, ferro, magnesio, sodio e potassio che possiedono.

Il consiglio della zia

Una variante gustosa sono gli gnocchi con cozze, vongole e cime di rapa. Queste vengono preparate a parte, in padella con un filo d’olio, e aggiunte al resto del condimento.