Le Ricette di StrettoWeb – Filetti di orata con pomodorini capperi e olive    

21 Luglio 2020 18:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei filetti di orata con pomodorini capperi e olive

L’orata con i pomodorini, i capperi e le olive è un secondo piatto che rientra a pieno titolo nella tradizione mediterranea. Questo pesce, già apprezzato dai Romani 2000 anni fa come testimonia Marco Gavio Apicio nel De re coquinaria, impreziosisce da sempre la nostra dieta essendo saporito, nutriente e anche povero di grassi!

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 15 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

1 orata da 1 Kg sfilettata

60 gr. di olive nere

1 cucchiaio di capperi

350 gr. di pomodorini pachino

1 spicchio d’aglio

Vino bianco

Rametti di origano fresco

Olio extravergine di oliva

1 peperoncino

Preparazione

Iniziate dal condimento: lavate e tagliate i pomodorini e metteteli da parte insieme ad olive e capperi. Tritate aglio e peperoncino e, in una ampia padella, fateli rosolare insieme all’origano. Unite i filetti di orata lasciandoli un minuto per lato, sfumate col vino bianco e fate cuocere ancora per poco. Aggiungete un pizzico di sale e di pepe e trasferite in un piatto l’orata. Nella stessa padella versate pomodorini, capperi e olive e lasciateli per pochi minuti. Unite questo squisito condimento all’orata e servite.

Conservazione

L’ideale è consumare questo pesce appena pronto ma è possibile conservarlo in frigo per un giorno.

Curiosità e benefici dell’orata

Questo pesce molto presente nel Mediterraneo fa parte delle nostre abitudini alimentari da sempre ed il suo nome, orata, nasce dal color oro che ne contraddistingue la zona intorno agli occhi. Le orate pescate in mare sono naturalmente più pregiate di quelle allevate e la lista dei benefici di questo pesce è davvero lunga: rientra fra i pesci “magri” ed il suo basso contenuto calorico lo rende prezioso nelle diete, possiede proteine ad alto valore biologico utili ai nostri muscoli ed è una valida fonte di vitamine B e sali minerali come fosforo, calcio e ferro.

Il consiglio della zia

I filetti di orata son squisiti anche con le patate a spicchi da rosolare in padella con olio, aglio e rosmarino. A metà cottura delle patate va unita l’orata e fatta cuocere circa 10 minuti per lato.