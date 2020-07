Le Ricette di StrettoWeb – Bocconcini di pollo “ammollicati”

24 Luglio 2020 18:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei bocconcini di pollo “ammollicati”

Un secondo piatto, questo, nutriente ma leggero grazie alla cottura in forno dei bocconcini di pollo. Pur non essendo fritti, questi cubetti sono molto gustosi e super veloci da preparare. Molto amato dai bambini, grazie alla panatura croccante e saporita che riveste il pollo, questo piatto è assolutamente da provare!

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 30 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

2 petti di pollo

400 gr. di sedano

1 cipolla di Tropea

40 gr. di uvetta

200 gr. di pangrattato

50 gr. di parmigiano grattugiato

1 spicchio d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe e origano

Preparazione

Pulite il sedano e tagliatelo a rondelle. Fate rosolare la cipolla tritata pochi minuti e unite due cucchiai d’acqua. Aggiungete il sedano e l’uvetta, precedentemente ammollata per 10 minuti, e fate cuocere per 5 minuti unendo un pizzico di sale e di pepe. Mettete da parte la salsa di sedano e uvetta e, adesso, preparate la mollica per la panatura del pollo: unite pangrattato, parmigiano, aglio e prezzemolo tritati ed un pizzico di origano. Inumidite la mollica con olio e mescolate bene. Adesso tagliate a tocchetti i due petti di pollo e mescolateli alla mollica in modo da farla aderire bene. Versate i tocchetti di pollo in una teglia oleata, cospargeteli con un filo d’olio e salate. Infornate per 15 minuti a 180 gradi, girando i bocconcini a metà cottura. Unite la salsa di sedano e uvetta ai bocconcini e servite.

Conservazione

I bocconcini di pollo si conservano in frigo per un giorno.

Curiosità e benefici di questo piatto

Se cercate un perfetto compromesso fra il gusto ed un apporto sano di principi nutritivi, i bocconcini di pollo al forno sono la soluzione ideale. Le proteine nobili, i grassi insaturi, le vitamine del gruppo B ed anche minerali come selenio, ferro, zinco e rame rendono il pollo un alimento prezioso. Il condimento realizzato con l’uvetta, consumata fin dall’antichità nella cucina mediterranea sia in piatti dolci che salati, ed il sedano, ricchissimo di vitamine e minerali, dona ai bocconcini impanati un gusto agrodolce.

Il consiglio della zia

Per preparare la panatura utilizzate le spezie che preferite, come peperoncino o paprika dolce, rosmarino e timo oppure l’origano calabrese, perché donano sapore e permettono di ridurre il sale. Anche il succo di limone è perfetto sui bocconcini di pollo.