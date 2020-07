Reggio Calabria, un lettore indignato: “dopo mesi di lockdown i nostri bimbi non possono tornare a giocare nella villetta sommersa dai cumuli di rifiuti” [FOTO]

19 Luglio 2020 11:13

Reggio Calabria, la segnalazione di un lettore esasperato per l’emergenza rifiuti

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione riguardo un problema che purtroppo affligge da mesi la città di Reggio Calabria e che interessa tutti i quartieri da nord a sud. Il lettore indignato afferma: “Mi rivolgo a voi perché’ non sappiamo più a che santo votarci per porre fine a questo schifo che il nostro sindaco ci sta facendo affogare nei rifiuti, vi allego delle foto dove i “lordazzi” come ci etichetta, tengono pulita una villetta comunale di Archi Cep dove giocano i bambini ma che non può comunque essere usata, dopo tutta la prigionia che hanno dovuto fare per il covid19, per la montagna di rifiuti che cresce di giorno in giorno senza che qualcuno intervenga. Paghiamo per stare in queste condizioni che non ci sono neanche nel terzo mondo.. Confido in voi grazie”.